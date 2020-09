Assessoria – O deputado federal Jesus Sérgio (PDT) se reuniu esta semana, em Rio Branco, com o presidente da Energisa no Acre, José Adriano. Durante a reunião, o deputado cobrou da empresa investimentos para universalização da energia elétrica, principalmente em municípios distantes do Acre, e também cobrou a conclusão de obras importantes que visam aprimorar a qualidade da energia no Estado.

Ainda durante o encontro, o presidente da Energisa ressaltou os investimentos que a empresa vem realizando no Acre e citou as subestações dos municípios de Manoel Urbano e Assis Brasil, que deverão ser concluídas ainda este ano e vão melhorar o serviço de energia na região.

Além disso, José Adriano também falou sobre a construção de mais duas subestações, desta vez nos municípios de Feijó e Tarauacá. Outra informação importante que o presidente da Energisa falou para o deputado Jesus Sérgio foi a conclusão da subestação de energia solar na Vila Restauração, comunidade isolada localizada em Marechal Thaumaturgo, que deverá ser finalizada em outubro de 2021. A obra nesta localidade é para atender um pleito do deputado que solicitou à empresa no ano passado, uma solução para que essa comunidade tivesse acesso à energia elétrica.

“A nossa reunião com o presidente da Energisa foi muito produtiva. Saímos de lá com respostas positivas como a confirmação de que próxima semana a empresa enviará um técnico para Tarauacá, com o objetivo de analisar a situação dos ramais e iniciar o processo de instalação do Programa Luz para Todos ainda este ano. Além disso, José Adriano garantiu que a Energisa vai construir mais subestações no Acre, que visam o acesso universal da energia elétrica. Esses resultados positivos são frutos do trabalho do nosso mandato que em menos de dois anos já consegue apresentar à população ações concretas que têm a finalidade de melhorar a vida do nosso povo”, afirmou Jesus Sérgio.