A Prefeitura de Cruzeiro do Sul firmou uma parceria com o Setor de Identificação do Acre, voltado para os atendimentos nas Vilas Rurais do município.

O Prefeito Clodoaldo Rodrigues recebeu nesta sexta-feira (04) diretor de administração geral da Polícia Civil Renan Biths e o Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças da Polícia Civil, Luciano Henrique.

Na ocasião o município disponibilizou dois servidores para ajudarem nos atendimentos de identificação realizados de forma itinerante nas localidades rurais.

“É muito importante esse serviço levado diretamente para os moradores nas vilas localizadas na zona rural. Muitas vezes os agricultores passam a semana inteira trabalhando e não encontram um tempo para vir na cidade resolver essas situações, como expedir o RG, tirar a 2ª via, dentre outras demandas. Então a pronto disponibilizamos dois servidores para oferecer essa ajuda”, frisou o prefeito.