As Unidades Sentinelas do Município de Cruzeiro do Sul, retornaram a realizar a testagem rápida no enfrentamento do Covid-19.

Segundo Rita de Cássia, infectologista e coordenadora da vigilância epidemiológica do município, quatro Unidades Sentinelas estão em funcionamento, e devem ser procuradas em casos de sintomas gripais.

“As pessoas que estão sentindo os sintomas como tosse, febre, coriza, dores no corpo, mal-estar, alteração do olfato e paladar. Devem procurar o atendimento médico e se ele solicitar, a partir do oitavo dia de sintomas o paciente pode está fazendo o teste,” frisou Rita de Cássia.

Mesmo com a flexibilização das atividades, os cuidados e as medidas de prevenção são fatores essenciais para evitar a doença.

“Queremos fazer um alerta para a população, para que possa continuar se cuidando e tomando todas as medidas de segurança necessária, para que os números não voltem a subir e não tenhamos mais óbitos por essa doença,” destacou a Secretária de Saúde Janaína Negreiros.

As coletas serão feitas nas unidades, e no dia seguinte o paciente pode saber o resultado no mesmo local. As Sentinelas que estão atendendo são dos bairros do Alumínio, 25 de Agosto, Aeroporto Velho e Cohab.

“É importante lembrar que esse é um teste baseado em anticorpos e não adianta fazer antes do tempo, porque se for realizado precipitadamente o paciente pode está com a doença e o resultado dá um falso negativo,” finalizou a doutora infectologista Rita de Cássia.