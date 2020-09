O Prefeito Clodoaldo Rodrigues visitou na manhã desta sexta-feira (04) o Ramal do Centrinho, localizado na Variante, onde se reuniu com os moradores para discutir as principais demandas da localidade. A principal reivindicação apresentada foi para a recuperação do acesso e investimentos voltados para o setor produtivo.

O morador João Paulo de Castro destacou que a comunidade aguarda ansiosamente pelos benefícios, em especial na parte de acesso.

“Nossa prioridade é o acesso do ramal, que é de difícil acesso no inverno, e este período do verão é ideal para realizar os trabalhos. Estamos muito esperançosos que as melhorias cheguem o mais rápido possível”, enfatizou o morador.

Durante a visita, o Prefeito Clodoaldo Rodrigues explicou que os serviços na localidade serão realizados em parceria com o Deracre. Nesta sexta ocorre uma reunião com o diretor geral do órgão estadual, onde serão definidas as datas para início dos serviços na comunidade.

“A principal necessidade deles é o ramal, para terem acesso de inverno a verão, para escoar a produção deles. A Prefeitura em parceria com o Deracre tem conversado para que o governo em um compromisso possa cuidar dos ramais, e nós vamos entrar em contrapartida para fazer eles terem esse sonho realizado o mais rápido possível”, frisou o prefeito.