A Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) realizou nesta sexta-feira, 4, a entrega de equipamentos para a Policlínica Tucumã. Os materiais serão utilizados para implantar o ambulatório de alto risco para gestantes e crianças.

“Poder participar do início da implantação desse serviço é extremamente gratificante. Sei do esforço e dedicação destes profissionais que agora poderão acolher ainda melhor cada mulher e criança que necessite desse tipo de atendimento”, enfatiza o secretário de Saúde, Alysson Bestene.

Os equipamentos foram adquiridos por meio do Planifica SUS, um projeto que busca organizar de forma mais eficiente o encaminhamento dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) aos diversos serviços prestados, garantindo assim, melhorias nos serviços básicos ofertados à população.

“A entrega veio em um momento muito oportuno, pois, estamos na conclusão da organização do ambulatório de alto risco, onde vamos atender as crianças e as gestantes do Baixo Acre. E esses equipamentos vão potencializar o atendimento médico especializado na unidade, ressalta o gerente geral da Policlínica Tucumã”, João Paulo Silva.

Foi entregue um monitor multiparâmetro, um respirador de transporte, dois oxímetros, dois multiparâmetros, um oxímetro de dedo, uma impressora, um eletrocardiograma, um refrigerador e duas macas.

“Nós estamos trabalhando na perspectiva de uma melhor qualidade na assistência pré-natal e também dessa criança que pode ter algum agravamento no seu quadro de saúde. Então a Policlínica Tucumã está se organizando pra fazer esse atendimento especializado para gestantes e crianças”, destaca a coordenadora estadual do Planifica SUS, Emanuelle Nóbrega.

Com os equipamentos será feita a montagem da sala de estabilização, em que gestantes que tiverem alguma intercorrência durante o seu atendimento serão encaminhadas das Unidades Básicas de Saúde (UBS) dos municípios da região do Baixo Acre para a Policlínica Tucumã.