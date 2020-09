Após a decisão do ex-prefeito Rodrigo Damasceno (PSDB) de desistir de concorrer ao cargo de prefeito, os líderes do movimento Todos por Tarauacá, na qual faz parte dos partidos: PCdoB, PSB e PT dizem respeitar a decisão pessoal que ele tomou, mas divergem no sentido de que além de sair do movimento, na qualidade de futuro candidato do grupo, decidiu apoiar outro nome fora do PSDB, excluindo o PCdoB, PT e PSB. Partidos que apoiaram Rodrigo em duas eleições

Os líderes do movimento afirmam que embora Damasceno tenha saído do PT e filiou-se ao PSDB, ainda assim, seu nome foi aceito como cabeça do projeto. Ou seja, tinham sido mantido junto ao ex-gestor desde a derrota nas urnas em 2016. Isto é, relação era pessoal e não partidária.

O movimento Todos por Tarauacá também decidiu apresentar o nome do ex-vereador e ex-vice-prefeito Chagas Batista para disputar a eleição com o apoio do PT, PCdoB e PSB.