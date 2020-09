Após a decisão do ex-prefeito Rodrigo Damasceno (PSDB) de desistir de concorrer ao cargo de prefeito, os líderes do movimento Todos por Tarauacá, na qual faz parte dos partidos: PCdoB, PSB e PT dizem respeitar a decisão pessoal que ele tomou, mas divergem no sentido de que além de sair do movimento, na qualidade de futuro candidato do grupo, decidiu apoiar outro nome fora do movimento e ainda indicou sua mãe para ser vice.

Os líderes do movimento afirmam que embora Damasceno tenha saído do PT e filiou-se ao PSDB, ainda assim, seu nome foi aceito como cabeça do projeto. Ou seja, tinham sido mantido junto ao ex-gestor desde a derrota nas urnas em 2016. Isto é, relação era pessoal e não partidária.

O movimento Todos por Tarauacá também decidiu apresentar o nome do ex-vereador e ex-vice-prefeito Chagas Batista para disputar a eleição com o apoio do PT, PCdoB e PSB.

Para os líderes, é um direito do ex-prefeito decidir seu destino político, mas não poderia comprometer um projeto com ideias voltadas para a melhoria de Tarauacá. Além disso, os demais líderes esperava que com a desistência, ele fosse solidariedade ao projeto, como foram sempre com ele.