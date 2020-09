Ambulância comprada pela prefeitura de Guajará-AM

A redação do site 3 de Julho Notícia tomou conhecimento da prática criminosa de fake news que está acontecendo no município de Guajará-AM, onde a vítima de notícias falsas é a atual gestão.

Ocorre que, segundo informações, partidos políticos de oposição à gestão no município, teria divulgado em um site local e com baixíssima credibilidade (por agir de forma imparcial), informações completamente distorcidas e fora do contexto verdadeiro do que aconteceu realmente.

A falsa notícia trata-se da compra de uma ambulância para atender a população, segundo a falsa informação, a prefeitura teria comprado a ambulância, mas o veículo não foi entregue e que o endereço onde seria a concessionária tratava-se de um Pet Shop. Mas essas informações não procedem.

O site 3 de Julho Notícias entrou em contato com a prefeitura de Guajará para saber de fato o que teria ocorrido quanto a esta situação, logo a prefeitura se prontificou a dar todas as informações pertinentes à este assunto.

Empresa na qual a prefeitura adquiriu o veículo

A prefeitura informou que realmente foi feito a compra de uma ambulância, de uma loja de veículos denominada de Teles veículos e que a entrega do veículo estaria sendo feita um mês após a compra, mas quando o veiculo estava vindo de Porto velho para o município de Guajará, sofreu uma pane elétrica na parte adaptada da ambulância, e por esse motivo teve que ser levada de volta para a loja para fazer uma nova instalação.

De acordo com a assessoria da prefeitura, o meio de comunicação que propagou essa informação falsa, será responsabilizado mediante a justiça, pois os constantes ataques sofridos, por pessoas irresponsáveis que almejam chegar ao poder a todo custo, não irá prejudicar o desenvolvimento do município. “O que ocorre é que eles mudaram o nome da Empresa e sua fachada, forjando informação, isso é crime, mas as providências serão tomadas”, explanou a assessoria.