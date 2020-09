TJAC – A Coordenadoria da Infância e Juventude (CIJ), em parceria com a Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar (Comsiv), promoveu nesta sexta-feira, 4, nova ação solidária através do programa Fortalecendo Vidas.

A ação, desenvolvida com o apoio da equipe do Amigo Solidário e Assessoria Militar do Tribunal de Justiça do Acre, contou com a distribuição de mil pães a diversas famílias dos bairros Vila Betel e Mocinha Magalhães.

A dirigente da Coordenadoria da Infância e Juventude, desembargadora Regina Ferrari, enfatiza que, nesse momento de pandemia, muitas famílias realmente foram prejudicadas e não possuem condições de comprar alimentos para o lar.

Junto a isso, soma-se as agressões dentro dos lares contra mulheres, crianças, adolescentes e idosos. A distribuição dos pães conta com mensagens de conforto e paz proporcionando, inclusive, uma maior aproximação entre o TJAC e a população.

“Pretendemos poder contribuir com pessoas bastante carentes, amenizando o sofrimento. Se não é tudo, ajuda a remediar num momento de maior necessidade. Levamos nossa mensagem de paz nas famílias escrita junto com os pães”, disse a desembargadora.

A desembargadora Eva Evangelista, responsável pela Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, destacou que a ação foi idealizada pela desembargadora Regina Ferrari e que a Comsiv apenas coopera. “Levar uma mensagem de paz às famílias simbolizada pela entrega do pão, o alimento físico da humanidade. Estamos felizes”.