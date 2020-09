A Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves, através da Secretaria de Obras, deram início nesta quarta-feira (2) ao mutirão de limpeza e roçagem nos canais da área urbana da cidade.

A referida ação não consiste em apenas limpeza dos canais, mas manter a cidade sempre limpa e organizada, proporcionando assim uma qualidade de vida melhor para os rodriguesalvenses e moradores em geral.

Para dar apoio a esta ação, equipes de endemias estiveram no local orientando a população dos riscos de doenças onde temos a exemplo a dengue e malária que são as mais comuns registrados em meio as comunidades.

Por esse motivo se faz necessário a colaboração da população em manter o local sempre em perfeitas condições de limpeza e conservação, para para evitar um ambiente propício para a proliferação do mosquito.