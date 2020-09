Diante da falta de postura dos vereadores Marcelo Silva (PT) e Curinga (PSL) sobre a tentativa de responsabilizar a atual gestão sobre a falta de medicamentos. A prefeitura do município de Rodrigues Alves viu a necessidade de se manifestar a respeito desta situação.

A prefeitura afirmou que cancelou qualquer vínculo da prefeitura com a empresa Biolar devido os inúmeros problemas judiciais envolvendo-a como também os valores que a empresa recebeu da prefeitura (na gestão passada) para fornecer medicamentos e a mesma não abastecia as unidades de saúde.

Com esta situação, a prefeitura preparou outro processo licitatório, que acontecerá dia 10 de setembro, para que outra empresa do ramo da medicamentos possa ser contemplada e poder disponibilizar para a população os remédios necessário.

Quanto a questão dos exames, a prefeitura informou que está providenciando uma parceria com o laboratório Citolab, de Cruzeiro do Sul, que conta com uma unidade no município de Rodrigues Alves, a partir da semana que vem, para a realização dos exames no município.

De acordo com o proprietário do Citobal, Lindemberg Chaves, que nos afirmou que uma equipe da prefeitura já esteve no laboratório conhecendo as estruturas da unidade laboratorial, e destacou que dentre os exames, o Citolab irá realizar exames de: hemograma, urina, fezes, triglicerídeos, colesterol e o exame da Covid-19 para a testagem dos moradores do município.

Em breve, a população do município de Rodrigues Alves não terá mais problema com a falta de medicamentos ou a não realização dos exames, tendo em vista que a prefeitura está providenciando esta situação para que não ocorro o que está acontecendo na saúde do município.