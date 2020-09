No município de Rodrigues Alves, milagres estão acontecendo, a exemplo do vereador Marcelo Silva (PT) e o vereador Curinga (PSL) que por incrível que pareça passaram mais de três anos mudos e surdos na casa do povo, mas que de repente começaram a enxergar, o que chamamos de milagre pré-eleição.

A prova é tanta que o vereador Marcelo Silva usou a sua página do facebook (Veja a baixo a publicação) para levar ao conhecimento dos internautas que nesta terça-feira pela manhã, o parlamentar acompanhado do colega Curinga (presidente da Câmara de vereadores de Rodrigues), esteve visitando algumas unidades de saúde e só agora foram capaz de enxergar a falta de medicamento nos postos de saúde.

Mas ao tentar fazer esta reivindicação, o vereador foi extremamente criticado pela falta de respeito com o povo, pois durante todo o seu mandato, só agora foi capaz de exercer de fato a vereança.

Para quem pensa que os parlamentares em questão estão preocupados com o povo, se enganou esta movimentação de hoje acorre por conta da aproximação das eleições e pelo fato de o município trocar de gestor, por conta do lamentável falecimento de Sebastião, onde o vice assumiu a menos de um mês.