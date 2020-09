O Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) informou que não havia marcas de violência visíveis no corpo do homem. O cadáver foi levado para o Instituto Médico Legal (IM) para exames cadavéricos.

A polícia falou também que uma equipe da Polícia Militar (PM-AC) passava próximo do local quando foi chamada pelo grupo de moradores que achou o homem.

Os populares falaram que a vítima era conhecida como Macarrão no bairro. Ele seria usuário de drogas e foi visto na noite de quarta (2) consumindo bebida alcoólica em uma rotatória próximo de posto de combustível.

Um irmão de Pinho esteve no local e fez o reconhecimento do cadáver.