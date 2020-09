Segundo o órgão, houve um vazamento na parede da lagoa da Estação de Captação da ETA II. A interrupção iniciou por volta do meio-dia desta quinta.

O Depasa afirmou também que as equipes de operações estão empenhadas para fazer os reparos necessários.

Residencial Reserva do Bosque;

O Depasa informou também que na região do Segundo Distrito de Rio Branco o abastecimento vai sofrer um atraso, mas as casas devem receber água durante à noite desta quinta ou madrugada de sexta (4). Do G1 Acre