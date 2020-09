As convenções partidárias para oficializar as candidaturas iniciam nesta sexta-feira (4), no município de Rodrigues Alves, e hoje ocorre a convenção que vai oficializar a candidatura majoritária composta por Jailson Amorim (PROS) à prefeito e Pr. Nilson (PSD) na posição de vice-prefeito .

O evento vai ocorrer na quadra municipal, localizada ao lado da praça Antônio Guilherme com previsão de início para às hs 19:00 e contará com a presença de diversas autoridades locais.

De acordo com Jailson Amorim, o evento será presencial, mas vai seguir todos os protocolos exigidos pela saúde, como distanciamento social e uso de álcool em gel e máscaras para evitar o contágio pelo coronavírus.