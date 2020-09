Foi aprovado por unanimidade nesta quinta-feira, 03, o Projeto de Lei n° 12/2020 de autoria do vereador Jakson Ramos (PT) que institui a Semana Municipal da Educação Financeira em Rio Branco. Agora, o projeto segue para sanção da prefeita Socorro Néri.

De acordo com a proposta, a Semana Municipal da Educação Financeira, deverá ser lembrada anualmente na segunda semana do mês de maio, coincidindo com a Semana Nacional de Educação Financeira — Semana ENEF.

O objetivo é levar conhecimento à população em geral sobre educação financeira e questões afins, além de capacitar profissionais e indivíduos de todas as idades com cursos, palestras, entre outros, com temáticas no âmbito financeiro.

Para o autor do projeto, a proposta é essencial para disseminar a educação financeira no município, especialmente neste momento que o mundo atravessa o que os especialistas temem ser a pior recessão desde a Grande Depressão, superando a crise financeira global na década passada, devido a pandemia da Covid-19, o novo coronavírus.

“O Brasil é um dos países mais desiguais do planeta, e a falta de planejamento financeiro da população ficou ainda mais evidente nesse momento de pandemia. Então, nós estamos fazendo nossa parte proporcionando que a população da nossa capital tenha acesso à informação sobre finanças em todas as idades. Eu agradeço aos demais vereadores que compreenderam a importância da nossa proposta e decidiram pela aprovação, e acredito que a prefeita Socorro Neri também entenderá a relevância desta pauta e sancionará o projeto”, destacou Jakson Ramos.