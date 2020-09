O Presidente da Comissão Provisória Municipal de Rio Branco do Partido Republicano da Ordem Social (PROS), Fernando Melo, vem por meio deste comunicado, convocar todos os pré-candidatos a vereador e filiados do partido para participar da reunião ordinária da Comissão Provisória.

A reunião acontecerá no dia 10 de setembro com início às 18:00 na rua José de Melo. nº 42, Bosque para definir assuntos voltados para as eleições deste ano.

Será deliberado os seguintes pontos: Escolhas dos candidatos do PROS de Rio Branco aos cargos de vereador nas eleições do dia 15 de novembro; Deliberação e proposta de apoio a pretenso candidato a prefeito; Sorteio dos respectivos números para os candidatos a vereador do PROS de Rio Branco e outros assuntos de interesse partidário e eleitoral.

Veja abaixo o edital de convocação: