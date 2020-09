“Roberto Holanda nos deixou nesta quarta-feira (2) e partiu para a eternidade. Infelizmente sua trajetória neste plano foi muita curta, mas você honrou com dignidade sua missão e, mesmo partindo tão cedo, deixa um grande legado de contribuição para o Vale do Juruá, especialmente na área de saúde onde atuou com muita responsabilidade.

Como amigo, vou sempre lembrar dos momentos que estivemos juntos. Rogo a Deus pelo conforto aos seus familiares para que possam superar esse momento de tristeza. Tenho certeza que você terá um lugar especial no Reino dos Céus”, afirmou Zequinha.

Descanse em paz Roberto Holanda!