No município de Rodrigues Alves, milagres estão acontecendo, a exemplo do vereador Marcelo Silva (PT) e o vereador Curinga (PSL) que por incrível que pareça passaram mais de três anos mudos e surdos na casa do povo, mas que de repente começaram a enxergar, o que chamamos de milagre pré-eleição.

A prova é tanta que o vereador Marcelo Silva usou a sua página do facebook para levar ao conhecimento dos internautas que nesta terça-feira pela manhã, o parlamentar acompanhado do colega Curinga (presidente da Câmara de vereadores de Rodrigues), esteve visitando algumas unidades de saúde e só agora foram capaz de enxergar a falta de medicamento nos postos de saúde.

Mas ao tentar fazer esta reivindicação, o vereador foi extremamente criticado pela falta de respeito com o povo, pois durante todo o seu mandato, só agora foi capaz de exercer de fato a vereança. Após ser criticado pelos moradores na sua postagem, Marcelo apagou sua publicação, pois percebeu que as pessoas não estão mais se deixando enganar por atitudes como esta.

Para quem pensa que os parlamentares em questão estão preocupados com o povo, se enganou esta movimentação de hoje acorre por conta da aproximação das eleições e pelo fato de o município trocar de gestor, por conta do lamentável falecimento de Sebastião, onde o vice assumiu a menos de um mês.