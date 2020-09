O Gerente do escritório local do Depasa: Antônio Marcos Mansur, ainda não explicou detalhes do acontecido, isso porque não uqer assumir a culpa pelo incidente. Equanto isso a população de diversos bairros lamenta entrar no sexto dia sem água nas torneiras.

“Se não fosse os vizinhos que tem poços artesianos estaríamos ferrados, isso é uma falta de responsabilidade deixar a metade de uma cidade sem água. Eles precisam fazer alguma coisa, pois é um direito de cada cidadão ter água potável em casa”, disse um morador que nos enviou a denúncia.

Tentamos Antônio Marcos, mas até o fechamento da matéria não obtivemos retorno.