A indígena diz que o material é comprado na cidade, no município de Tarauacá, e levado para a aldeia. “A gente já compra a linha colorida, linha artificial, mas, quando não tem, na aldeia tem como a gente tingir a linha com urucum e açafrão.”

Máscaras são vendidas a R$50 cada — Foto: Maria do Socorro Hunikuin

Sobre a divulgação dentro e fora do estado, além da parceira que mora no Rio de Janeiro, a indígena administra uma conta no Facebook e outra no Instagram, com o nome de ‘Artesanato Huni Kuin’, onde expõe todos os trabalhos feitos pelas índias.