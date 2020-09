O pré-candidato a prefeito pelo MDB Fagner Sales juntamente com o vereador Omar Farias, também do MDB, deputada Estadual Antônia Sales e o ex-prefeito Vagner Sales, fazem campanha ignorando os perigos de contágio do Covid-19.

O evento era na comunidade Santa Luzia, uma das regiões rurais mais populosa de Cruzeiro do Sul e que concentra apoiadores de Vereador OMAR Farias, anfitrião do evento.

O que chama atenção nas imagens postada em grupos de WhatsApp, é a presença de uma criança cadeirante, muitos idosos sem o uso da máscara, assessório básico de prevenção contra o contagio do vírus.

Nas imagens é possível também perceber que, o distanciamento social não é respeitado e todos se aglomeram em um terreno onde as cadeiras foram colocadas para o evento. Vagner Sales, Omar Farias, Fagner Sales todos estão sem máscaras nas imagens.

Cruzeiro do Sul tem 3.132 casos de Covid-19 confirmados, com 55 óbitos até o último boletim divulgado. As autoridades políticas que deveriam dar bons exemplos, são os primeiros a ignorar.

O TRE não estabeleceu regras sobre reuniões políticas em tempos de Pandemia, mas os decretos editados pelo governo e prefeitura, devem servir como regra para a população e cabe aos pré-candidatos também obedecer.