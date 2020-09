Assessoria – A Fundação FCCV realizou, nesta terça-feira (1º), faxinaços em mais duas escolas de Cruzeiro do Sul, em parceria com a Prefeitura Municipal. As intervenções de limpeza foram realizadas nas escolas Rui Barbosa, bairro miritizal, e Darci Bezerra, bairro Aeroporto Velho.

Estas atividades integram o Projeto Faxinaço, que tem como objetivo combater focos de mosquitos transmissores de doenças e promover uma limpeza geral dos locais. As ações atuam tanto para o combate ao fotos de mosquitos como para a manutenção das unidades de ensino do município.

Em parceria com a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, a FCCV tem realizado faxinaços em diversas escolas do município, proporcionando melhores condições nas unidades de ensino para estudantes, professores e toda a comunidade escolar.