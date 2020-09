Nesta terça-feira, 01, na sede do PSB, foi realizada mais uma rodada virtual da construção coletiva do Plano de Governo, com a temática sobre Educação, onde contou com 114 participantes.

O encontro virtual contou com a participação especial do professor doutor da UFAC, Mark Assen, da professora Vômea Maria, além educadores e especialistas, que contribuíram para a elaboração do plano de governo da pré-candidata à reeleição, Socorro Neri.

Mediada pela professora Iara Castro, a videoconferência apresentou os avanços e desafios da Gestão Pública na Educação, onde o professor doutor da UFAC, Mark Assen, destacou a valorização do educador na gestão Socorro Neri, “É importante salientar essa valorização que a observamos nestes dois anos, aos servidores da educação”.

O presidente do Colégio de Diretores das Escolas Públicas (Codep), Valquirio Firmino, destacou a necessidade de ampliar a formação continuada para os servidores e de um cuidado especial com a saúde dos profissionais de Educação.

Houve um consenso entre os participantes quanto à necessidade de modernização dos educadores, pois devido a pandemia, muito tiveram que aprender a utilizar equipamentos de informática e avançar nas melhorias tecnológicas.

Após duas horas de debates, a pré-candidata Socorro Neri agradeceu a presença de todos e as colaborações recebidas, destacando a importância deste momento para a construção de um plano de governo participativo e inclusivo.