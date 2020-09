A prefeita Socorro Neri, pré-candidata à reeleição, oficializou na manhã desta quarta-feira (2) o convite para que o advogado Eduardo Ribeiro (PDT) seja pré-candidato a vice em sua chapa. O encontro aconteceu na sede do PDT em Rio Branco.

Eduardo Ribeiro afirmou que se sente honrado em participar da chapa. “Foi um convite que me deixou feliz porque sei que posso contribuir e vejo na Socorro uma gestora qualificada”, disse.

A oficialização do convite aconteceu com a presença do presidente do partido de Ribeiro, Luiz Tchê.

Há cerca de duas semanas que o nome de Eduardo Ribeiro começou a ser ventilado como provável escolha do grupo político de Neri e conta com a benção do governador Gladson Cameli, padrinho político da reeleição da prefeita. Por Folha do Acre.