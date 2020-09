Servidores do Departamento de Cultura da Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves, estiveram reunidos nesta segunda-feira (31) com os Coordenadores de Cultura dos municípios de Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima.

De acordo com o grupo, o objetivo do encontro é a criação do plano de Ação, que visa atender e valorizar os artistas e fazedores de Cultura do Município de Rodrigues Alves através do auxílio Cultural da Lei Aldir Blanc.

O Coordenador de Cultura de Rodrigues Alves, Aslan Silva, esteve visitando artistas e artesãos das Comunidades Paraná dos Mouras e região, onde foram cadastrados no Auxílio Cultural da Lei Aldir Blanc e receberão todo apoio e assistência na área cultural.

Esta seria uma forma que o poder público municipal, através de seus mecanismos encontrou de valorizar a juventude e moradores em geral do município que queiram expressar os seus talentos fazendo aquilo que amam.