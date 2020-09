A Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) irá receber o investimento de 4 milhões de reais para a reforma da Unidade Mista de Manoel Urbano. O recurso extraorçamentário é fruto de uma emenda parlamentar do deputado estadual Manoel Marcos.

O secretário de Estado de Saúde Alysson Bestene, recebeu na manhã desta terça-feira, 1° de setembro, deputado Manoel Marcos, para tratar sobre as melhorias que serão promovidas com o recurso. “Essa é uma emenda extraorçamentária, que em parte já foi destinada para o Lacen (Laboratório Central) e outra para a recepção do Huerb (Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco). Agora, com esse montante será feita a reforma completa da unidade”, destaca o secretário Alysson Bestene.

“Estive visitando a Unidade Mista de Manoel Urbano e vi a necessidade desse investimento. Como havia esse recurso extraorçamentário dentro da Sesacre, coloquei também para a reforma do Huerb, podendo proporcionar uma saúde de qualidade, pois esse é o compromisso do governador Gladson Cameli”, explica Manoel Marcos.

Unidade Mista

Unidade de saúde básica destinada à prestação de atendimento em atenção básica e integral à saúde, de forma programada ou não, nas especialidades básicas, podendo oferecer assistência odontológica e de outros profissionais, com unidade de internação, sob administração única.