Prefeito Clodoaldo Rodrigues acompanha obras em ramais e bairros de Cruzeiro do Sul

O gestor visitou a recuperação do Ramal Praia Grande, Comunidade Muniz, Travessa Mato Grosso no Cruzeirão, a recuperação do Ramal do Engenho e da Travessa Pocidônio Rodrigues, no Remanso