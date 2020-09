Alguns usuários do site do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) têm relatado que não conseguem acesso ao sistema de autoatendimento.

Diante do compromisso de oferecer um serviço de qualidade, ao investigar os motivos, o Detran percebeu que existem inúmeros cadastros, que são preenchidos pelos usuários, com erros que inviabilizam o acesso. Outro problema comum verificado é a tentativa de solicitar cadastro com um endereço de e-mail já cadastrado, o que não é permitido pelo sistema.

A boa notícia é que esses cidadãos podem solicitar o cancelamento do cadastro de modo simples e prático. O primeiro passo é entrar em contato com o órgão por meio do whatsapp (68) 3226-4412 e informar o problema. Os casos serão analisados de forma individual e o usuário receberá a orientação sobre como resolver o problema.

É importante primeiro entrar em contato pelo whatsapp, porque em alguns casos não há a necessidade de fazer o cancelamento. Para alguns usuários, basta confirmar o endereço de e-mail. “Já quando a pessoa errou o endereço de e-mail e não chegou à confirmação, a gente também consegue resolver. O cancelamento, na verdade, é exclusivo para quem já tem acesso à plataforma, que já acessa normalmente e que precisa fazer algum tipo de alteração”, afirma Eduardo Gomes, assessor técnico do Detran/AC.

A área de autoatendimento do site do Detran foi criada para facilitar o acesso aos serviços oferecidos por meio de agendamento ou para baixar o certificado de registro de licenciamento de veículos (CRLV).

Acesse o manual de autoatendimento- Manual – Autoatendimento Detran AC