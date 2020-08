A portaria Nº 419, DE 26 DE AGOSTO DE 2020, já deixa explicito no Art. 4º que as fronteiras fechadas não impedem o tráfego de residentes fronteiriços em cidades-gêmeas, mediante a apresentação de documento de residente fronteiriço ou de outro documento comprobatório, desde que seja garantida a reciprocidade no tratamento ao brasileiro pelo país vizinho.

A Bolívia já tem decretos de reciprocidade e já se pode abrir as fronteiras, desde que, prefeituras das cidades-gêmeas entrem no acordo já amparado pela portaria publicado no Diário Oficial da União e sigam criteriosamente seus artigos e incisos.

Leia a PORTARIA CC-PR MJSP MINFRA MS Nº 419, DE 26 DE AGOSTO DE 2020 clicando aqui

Fonteira News