O médico infectologista Jenilson Leite, deputado estadual e membro da equipe de linha de frente no combate à covid-19 no Pronto Socorro de Rio Branco, desde o dia 09 de junho, data na qual se afastou das atividades legislativas para cuidar dos pacientes que contraíram o vírus, fez uma avaliação da situação da doença em solo acreano.

A avaliação ocorreu neste domingo, 30, após o seu plantão com os profissionais de saúde da linha de frente. Na oportunidade, Leite destacou que tem sido uma honra em lutar e fazer da equipe da UTI- Covid-19 do PS. ” Para mim tem sido uma honra lutar e fazer parte dessa equipe juntos com enfermeiros, maqueiros e profissionais de apoio”, destacou o médico.

O médico deputado enfatizou que conforme os gráficos e os boletins epidemiológico, a situação das internações nas UTIs COVID tem diminuído. Além disso, o pico de novos casos e óbitos está em queda. ” Passamos o período do pico da doença, dificilmente nos meses seguintes teremos elevação dos casos, mas precisamos nos cuidar, usar máscaras sempre, porque senão, vamos ver muita gente morrer antes da chegada da vacina”, afirma o médico.

Para o deputado, além do governo garantir à assistência aos doentes, a principal bandeira do governador Gladson Cameli e a Secretaria de Saúde são correr atrás da vacina. “A partir de agora, o governo mesmo na precisa ter como principal bandeira de luta contra a covid-19, conseguir a vacina para o Estado do Acre tão logo que ela esteja disponível”.