Há oportunidades para aos cargos de merendeira e servente, com nível fundamental. Já para os candidatos do ensino médio, as vagas são de auxiliar administrativo e fiscal sanitário. No ensino médico técnico, as oportunidades são para auxiliar de saúde bucal, técnico em análises clínicas, técnico em Enfermagem e técnico agrícola.

As vagas disponíveis para o ensino superior são de assistente social, contador, engenheiro agrônomo, engenheiro florestal, engenheiro civil, bioquímico farmacêutico, médico clínico, médico veterinário, nutricionista, professor pedagogo, professor de Educação Física, psicólogo e procurador jurídico.

As inscrições começam hoje (31) e vão até o dia 14 de setembro de 2020, exclusivamente via internet, no site oficial do IBRACOP.

Taxa de inscrição

A taxa de inscrição: R$ 300,00 para os cargos de Nível Superior (Procurador Jurídico); R$ 200,00 para o cargo de Nível Superior (médico); demais cargos de Nível Superior R$ 150,00. Para os cargos de médio técnico a taxa é de R$ 100,00; para os cargos de nível médio R$80,00 e cargos de nível fundamental R$60,00.

Carga horária e salários

O salário base ofertado varia de R$ 1.045,00 a R$ 8 mil. A carga horária a ser cumprida é de 40 horas semanais. Fonte: Notícias da Hora