Visando proporcionar uma qualidade de vida melhor para os rodriguesalvenses, a Prefeitura de Rodrigues Alves, através da Secretaria de Obras, deu início nos serviços de revitalização, limpeza e retirada de entulhos no bairro Dário Pereira.

A ação do Poder Publico visa contemplar os moradores do local e oferecer condições dignas de tráfego nas vias públicas do município de Rodrigues Alves.

Segundo informações dos moradores do bairro Dário Pereira, as ruas estavam abandonadas e há muito tempo não passava maquinário da prefeitura para fazer manutenção nas ruas, o mato havia tomado de conta de tudo, dificultando o acesso dos pedestres e veículos.

“Graças a Prefeitura agora os trabalhos estão sendo realizados e o nosso município está voltando a ser o que já foi, agora está ganhando vida, porque as ruas foram limpas e revitalizadas trazendo conforto e segurança para nós moradores do bairro”, destacou um morador do local.