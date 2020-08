O pré-candidato à prefeitura do município de Assis Brasil, professor Jerry Correia, lançou no último domingo (30) a plataforma denominada de “Assis Brasil Feliz de Novo”, nome dado ao plano de governo participativo via internet de sua pré-candidatura.

Na apresentação, a página do pré-candidato pede aos internautas e moradores do município que participem e proponham as mudanças e implantações que achem necessárias na cidade. As sugestões enviadas serão incorporadas ao Plano de Governo Jerry Correia 2020.

O pré-candidato fala em construir um plano de governo que transforme Assis Brasil em uma cidade “cada vez melhor e para todos” e para isso nada melhor que a participação dos moradores que diariamente enfrentam os problemas existente em meio a sociedade, o pré-candidato acredita que com a participação de todos conseguirá adquirir conhecimento dos principais problemas sociais.