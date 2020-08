Em Rodrigues Alves, o PCdoB vai caminhar com Jailson Amorim, à reeleição. Ele assumiu o cargo após a morte do prefeito Sebastião Correia.

A presidente do Partido no município, Terezinha Fernandes; o dirigente da Coopercintra, Jotinha; o atual prefeito Jailson Amorim e o presidente do PCdoB de Cruzeiro do Sul, Edvaldo Gomes estiveram no almoço que chancelou o nome de Amorim. Atualmente, ele está filiado ao PROS da deputada Maria Antônia e do ex-prefeito Francisco Dêda.

Edvaldo Magalhães afirmou que “chegamos ao entendimento e vamos caminhar com Jailson Amorim em Rodrigues Alves rumo à reeleição. Jailson é um velho amigo do PCdoB e estaremos com ele construindo a sua vitória em Rodrigues Alves”.

Fonte: Portal Tarauacá