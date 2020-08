O Centro de Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) disse que a mulher da vítima informou à polícia que o marido foi verificar um barulho no portão e ouviu ele gritar, já do lado de fora, pedindo calma. Ao sair, ela teria visto dois homens armados e com coletes a provas de bala. Um deles estava encapuzado e teriam afirmado ser da polícia.