Com um programa de atenção à saúde da mulher, a prefeitura de Guajará através da Secretaria de Saúde vem se destacando nas ações de preventivas. Oferecer cirurgia de laqueadura para mulheres de baixa renda vem sendo destaque e motivo de gratidão por quem é atendida.

Nos dias 26 e 27 de agosto, o primeiro mutirão foi um sucesso e atendeu 32 mulheres, estas de baixa renda e com grande número de filhos. Com estruturação do hospital João Barbosa, as mães que antes tinha que enfrentar as longas filas na cidade de Cruzeiro do Sul, foram cirurgiadas no hospital municipal da cidade.

Dois médicos cirurgião, anestesista e corpo clínico completo, o Hospital João Barbosa ganha uma atenção diferenciada na administração de Ordean Silva. Segundo o secretário municipal de saúde Bráz Melo, a secretaria de saúde vem mantendo os programas na área da saúde, com extrema prioridade.

“Estamos muito felizes, pois as mães que tem complicações e muitos filhos, enfrentam dificuldades. Isso é uma conquista do povo de Guajará, queremos já em setembro fazer o segundo, até o final do ano fechar em quatro. O município conta com dois cirurgiões e a ideia é expandir para as comunidades rurais”, disse o secretário.

Ainda de acordo com o gestor, um planejamento para oferecer oportunidades de pais realizarem Vasectomia estar em curso e em breve também será implementado.

“Queremos em breve oferecer cirurgia de Vasectomia, para contemplar aqueles pais que já tem um número elevado de filhos e que precisam desse procedimento. Tínhamos um problema com anestesista, mas agora estar resolvido e a ideia é fortalecer ainda mais esse tipo de ação”, finalizou o secretário.