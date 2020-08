“Rodamos o Acre e todo o Sul do Amazonas e, então, chegamos à conclusão de que tínhamos uma planta da família piperaceae – que não são pimentas comestíveis – são da família, mas não são comestíveis, e essas pimentas produzem óleos essenciais que servem como inseticida. O resultado de campo que temos mais promissor é com relação ao controle da broca do abacaxi e do percevejo do abacaxi”, explica o pesquisador Murilo Sazolim.

Mas, para chegar nesse resultado, Sazolim diz que foi preciso um estudo realizado por 15 anos. Para chegar ao resultado final, o preparo começa em uma sala onde os pesquisadores usam a lagarta do cartucho como cobaia para as pesquisas de laboratório. O ambiente controlado permite que os pesquisadores façam testes mais precisos antes de aplicar o produto na plantação. O estudo detectou que o inseticida natural elimina em mais de 80% o ataque da broca do abacaxi, praga que pode acabar com uma safra inteira — Foto: Rede Amazônica Acre

Depois que a pimenta-de-macaco é colhida, as folhas passam pelo processo de secagem para a retirada da água e depois seguem para destilação. O resultado é óleo natural com propriedades botânicas. O pesquisador fala que o óleo essencial age eliminando a capacidade da lagarta de se desintoxicar.

“O óleo é rico em dilapiol, que e o princípio ativo, esse dilapiol tem a capacidade de inibir o complexo de enzimas que faz parte da defesa do inseto contra qualquer tipo de veneno. Até o alimento que o inseto come tem o próprio composto, que a gente chama de composto secundário de defesa da planta. Quando você elimina essa capacidade dele de se desintoxicar ele vai começar a se envenenar com o próprio alimento, então, esse é o princípio do inseticida”, afirma Sazolim.