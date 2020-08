Após mais de cinco meses, o Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul, interior do Acre, se organiza para voltara com o atendimento ambulatorial durante a pandemia. Esse retorno deve ocorrer no próximo dia 1º de setembro.

Os atendimentos vão ser feitos por agendamento em uma sala com janelas abertas. Por dia, os médicos vão atender apenas dez pacientes para não gerar aglomeração na unidade.

O atendimento ambulatorial no Hospital do Juruá está suspenso desde o mês de março devido à pandemia do novo coronavírus. Desde então, a unidade atendia casos de Covid-19.

Até a sexta-feira (28), a cidade de Cruzeiro do Sul contabiliza mais de 3,1 mil casos de Covid-19 e 54 mortes pela doença. O número de pessoas curadas é de 2.726.

À direção da unidade explicou que os atendimentos vão ser feitos das 7h às 11h e das 13h às 17h a partir de 1º de setembro.

O agendamento será feito pelo número 99204-4233 para não causar aglomeração na unidade. Do G1 Acre