A principal unidade hospitalar da região do Juruá voltará com as consultas ambulatoriais a partir de 1º de setembro, mediante as regras de combate e controle da Covid-19. A suspensão dos serviços ambulatoriais do Hospital Regional do Juruá ocorreu no início da pandemia do novo coronavírus, no dia 20 de março.

As suspensões ocorreram para que houvesse uma contenção da expansão do número de casos de coronavírus e, principalmente, para que fosse preparada toda a estrutura física e humana necessária para o atendimento às pessoas vitimadas com a doença.

Após o controle da proliferação do vírus e de óbitos no município nos últimos dias, a direção do Hospital Regional do Juruá comunica que o retorno das consultas ambulatoriais voltarão em 1º de setembro com agendamento por telefone para que a aglomeração de pessoas na unidade de saúde continue sendo evitada. “Também teremos uma sala específica, arejada, preparada para receber os pacientes”, explicou Marcos Lima, diretor técnico do hospital.