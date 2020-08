O ex-secretário de Infraestrutura do Acre, Tiago Caetano, usou as redes sociais na noite de quinta–feira, 27, para falar que as igrejas têm o poder de salvar vidas, depois do segundo dia consecutivo sem óbitos pela doença.

Segundo ele, dois dias sem mortes registradas pela Covid-19 tem a ver com a autorização da reabertura dos templos.

“Essa fala é para quem é espiritual. Depois que as igrejas reabriram. O número de mortes por coronavírus desabou. 2 dias sem mortes”, escreveu.

Os seguidores de Caetano concordaram com a postagem, tanto que Joel Costa disse:

“Fato! Onde estão os profetas do caos com seus achismos que chamavam de ciência? Caíram todos por terra”, comentou. Por Folha do Acre.