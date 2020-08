A Escola de Gastronomia e Hospitalidade Miriam Assis Felício, localizada na Cidade do Povo, se prepara para a sua inauguração. A primeira-dama, Ana Paula Cameli, realizou nesta sexta-feira, 28, uma apresentação da escola ao Sebrae, ao Senai e ao deputado federal Alan Rick Miranda (DEM).

São mais de 2.400 metros quadrados com vestiários masculino e feminino, salas de aulas teóricas e demonstrativas, laboratórios de restaurantes, hotelaria, bar e cafeteria, cozinha experimental, área de panificação e confeitaria, práticas livres de gastronomia e hotelaria (camareira e recepção), biblioteca, lanchonete, coordenação pedagógica, espaço de mediadores, sala de ensino especial e sala de pesagem e higienização. A Escola de Gastronomia tem previsão para começar suas atividades ainda em 2020.

Para a primeira-dama, Ana Paula Cameli, a expectativa é grande para o pleno funcionamento da escola que irá gerar qualificação de novos profissionais nas áreas de culinária, hotelaria e atendimento nos restaurantes.

“Essa visita teve o intuito de apresentar a Escola de Gastronomia e consolidar as parcerias com o Sebrae, o Senai e com o deputado federal Alan Rick, pois estamos nos últimos detalhes para que, em breve, possamos inaugurá-la. Assim que o Conselho de Educação Estadual liberar as aulas técnicas poderemos receber nossos alunos”, destacou a primeira-dama.

Ela também ressaltou a importância dos recursos da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam). “Não posso deixar de agradecer o superintendente da Sudam, Paulo Roberto Correia, pelo apoio inicial que será dado à Escola de Gastronomia, que qualificará os moradores da Cidade do Povo”, completou.

A unidade de ensino profissional objetiva a autonomia social, a aprendizagem e a geração de renda, para pessoas em vulnerabilidade socioeconômica. É uma das nove unidades de educação técnica do Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec).

O deputado Federal Alan Rick Miranda, impressionado com a estrutura da escola, ressaltou que a união do governo do Estado, o parlamento, o Sebrae, o Senai e a comunidade ajudará a formar chefes de cozinhas, confeiteiros, camareiros, bartenders com excelência que poderão ser inseridos no mercado de trabalho.

“Quero parabenizar a primeira-dama Ana Paula, toda equipe do Ieptec, o Senai e o Sebrae e dizer que o nosso mandato está à disposição para ajudar na formação profissional e tecnológica do nosso Estado. Nossa Escola de Gastronomia e Hospitalidade tem tudo para ser um dos maiores exemplos de ensino do país”, salientou.

“Em todo lugar que visitamos existe a percepção de satisfação do lugar e este lugar superou as minhas expectativas. Não esperava encontrar um espaço tão bonito e tão moderno. E somos parceiros do governo e estaremos trazendo demandas e promovendo facilidades nas áreas de empreendedorismo e capacitação na área de gestão empresarial”, pontuou Lauro Santos, diretor-técnico do Sebrae.

“A Escola tem uma infraestrutura maravilhosa e nós do Senai já somos parceiros do governo do Estado e precisamos dar vida a essa escola por meio da educação profissional, que é nossa expertise. E estaremos sendo parceiros com nossos profissionais, cursos e materiais didáticos”, evidenciou o diretor regional do Senai-AC, João César Dotto.