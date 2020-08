Prefeito Clodoaldo Rodrigues e Secretária de Saúde realizam visita nas Unidades Básicas

Para manter um contato cada vez mais próximo dos servidores e da população, o Prefeito de Cruzeiro do Sul Clodoaldo Rodrigues, acompanhado da Secretária Municipal de Saúde Janaína Negreiros, visitou as unidades básicas do município na manhã desta sexta-feira (28). Na ocasião, o gestor participou de uma palestra voltada para mães e grávidas, referente a Campanha Agosto Dourado, que ocorre em alusão ao aleitamento materno.

“Nosso desejo é de sair de dentro da secretaria e ouvir a necessidade da população e dos servidores. Além de estarmos prestigiando esse momento, estamos também iniciando esse processo de comunicação junto com os servidores e de aproximação, que é extremamente importante”, relatou a secretária.

O Prefeito Clodoaldo destacou a importância da proximidade com a população e com os servidores com o propósito de fortalecer ainda mais os serviços de saúde ofertados pela municipalidade.

“Vamos procurar fazer tudo que estiver ao nosso alcance. Estamos buscando parcerias e demais medidas para melhorar os serviços cada dia mais. Sabemos que a pandemia causou um pouco de medo para todos, mas precisamos retomar e fortalecer as ações de saúde, estando cada vez mais próximos da população e dos servidores”, enfatizou.