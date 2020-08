Ascom – Uma guarnição da Polícia Militar da 3º Companhia destacada do município de Feijó (7º BPM) apreendeu na manhã desta sexta-feira, 28 de agosto, munições de grosso calibre e drogas, em um veículo abandonado em um Posto de Combustível, na entrada da cidade. Na ação, ninguém foi preso.

Os militares receberam uma denúncia anônima, por volta das 23h30 da quinta-feira, 27, que um veículo Gol, estaria abandonado em um Posto de Combustível na entrada da cidade, carregado de drogas. A equipe imediatamente se deslocou ao local, e localizou o automóvel.

O denunciante ainda informou que uma dupla em uma motocicleta, com auxílio de um guincho havia deixado o veículo no local no período da tarde. Os militares conseguiram nas horas iniciais de sexta-feira abrir o veículo.

No interior do automóvel foi encontrado 261 munições de 762, 74 munições de 9 milímetros, 48 munições calibre .38, além de 93 quilos de maconha e um carregador de AK 47. Todo material apreendido foi encaminhado à delegacia da cidade.