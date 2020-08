Uma das ações de destaque da prefeitura de Guajará e que é liderada pelo secretário de Obras José Lima de Souza, diz respeito a implantação de iluminação pública em toda cidade, sendo estendida até a comunidade do Gama

Quem também foi contemplada com esta grande ação foi a comunidade do GAMA, maior povoado rural de Guajará e que vem se destacando pelo potencial turístico.

O prefeito Ordean já deu ordem de serviço para construção de uma creche na comunidade, o que dará uma melhor qualidade de vida as crianças e contribuirá no desenvolvimento humano das gerações futuras. Semanalmente a secretaria de saúde de Guajará, realiza ações de saúde para a população do Gama. São ofertadas consultas médicas, odontológicas, exames e testes de covid-19. Agora

“Levar iluminação para o Gama, representa muito para a população daquela comunidade. Estamos dando atenção devida aquele lugar, por compreender que é preciso apostar no potencial turístico, que garantirá aumento da economia e melhoria de renda de quem ali vive”, disse o prefeito Ordean Silva.

Balneários da Região do Gama, se tornaram os destinos mais procurados por turistas da região

Com uma distâncias próxima de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves e um acesso que garante o bom deslocamento aos banhos da comunidade, o Gama vem se tornando um dos maiores pontos de visitação da região, como destaca o prefeito.

As águas geladas do rio e igarapés do Gama, vem atraindo centenas de turistas acreanos semanalmente e cabe a nós quanto poder público, incentivar e apoiar para que os serviços prestados se modernizem e faça esse segmento gerar trabalho e renda para nossa cidade, finalizou o prefeito.