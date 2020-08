Em ritmo acelerado, Prefeitura de Cruzeiro do Sul segue com obras nos bairros da Cidade

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul está em ritmo acelerado, com os trabalhos de obras sendo realizados a todo vapor, com ações que ocorrem nos diferentes bairros da cidade. As frentes de serviço atuam com ações voltadas para recuperação de ruas, retirada de borrachudos, pavimentação, além de implantação de bueiros e meio fios. O Prefeito Clodoaldo Rodrigues tem acompanhado de perto a continuidade dos serviços, afim de aproveitar todo período de verão para executar as obras na maior quantidade possível de lugares.

Nesta semana as equipes estão nos bairros Aeroporto Velho, São José e Cruzeirão, adjacências do Cruzeirinho e Saboeiro, Miritizal, próxima a Comunidade Boca do Moa, e outra é voltada exclusivamente para atender a área central, refazendo pontos críticos.

De acordo com o coordenador de obras, o engenheiro Josinaldo Batista, outra frente de serviço específica está atuando na continuidade da Avenida Ildelfonso Cordeiro.

“Não paramos os serviços. Além de todas as equipes de recuperação de ruas estamos com a equipe específica de asfalto, da parte de pavimentação. A usina está operando, estamos com material, e todos os dias estamos asfaltando um ponto de Cruzeiro do Sul”, explicou.

O Prefeito Clodoaldo Rodrigues visitou as obras de continuidade da Avenida Ildelfonso Cordeiro. Ele destacou a importância de dar continuidade aos serviços em ritmo acelerado, para aproveitar todo período de estiagem.

“Temos dado continuidade aos trabalhos que o prefeito Ilderlei Cordeiro vinha fazendo que não podem parar. Estamos buscando o máximo de parcerias com o governo, economizando alguns recursos, para que possamos dar continuidade e concluir essas obras. Estamos dando prioridade em todas as frentes de serviço para não pararam, e estamos aproveitando esse momento do verão que tem colaborado neste ano conosco”, enfatizou.