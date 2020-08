O deputado estadual Jenilson Leite e a prefeita Socorro Neri , cumpriram agenda na capital federal ( Brasília) essa semana em busca de recursos para dar continuidade as obras que estão sendo executadas em Rio Branco.

Ao lado da gestora, Jenilson Leite esteve no Ministério da Defesa com o diretor do programa Calha Norte, General Poty. Jenilson disse que Socorro Neri goza de grande prestígio e credibilidade dentro dos ministérios devido seu perfil de boa gestora e dos inúmeros títulos de boa saúde fiscal da capital do Acre conquistado pela prefeita.

Na reunião ficou acertado que será liberado mais recursos dos convênios do programa com a prefeitura de Rio Branco. A grande maioria são obras de infraestrutura , como, por exemplo, pavimentação de ruas e ampliação de avenidas.

O deputado afirmou que a viagem a Brasília foi bastante proveitosa. Afirmando que a liberação dos recursos vai melhorar cada vez mais o desenvolvimento de Rio Branco. ” Retornamos de Brasília satisfeitos. O que a população pode esperar para o futuro é mais melhorias de ruas e avenidas de nossa capital. Fizemos algumas visitas com a prefeita Socorro Neri em busca da liberação de recursos para dar continuidade a um série de obras que estão em execução. Rio Branco está melhorando muito, desde o ponto de vista da infraestrutura , pois muitas ruas sendo feitas. E na visita que fizemos no Calha Norte fomos bem recebidos e o melhor foi o pacto pela liberação dos recursos para que seja concluída as obras que estão sendo realizadas. Além disso, tivemos muita sinalização de recursos para o futuro”.