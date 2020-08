Assessoria – A Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), por meio do Departamento de Inovação, realiza a sexta edição da Mostra Viver Ciência, no período entre 28 de setembro e 30 de outubro. Equipes inscritas terão como desafio a produção de um curta-metragem. O concurso é patrocinado pela Energisa, que irá premiar as melhores produções.

O curta-metragem precisa ter até 2 minutos de duração com o tema “A importância da eficiência energética para a preservação e desenvolvimento da Amazônia”. Todas as equipes inscritas receberão certificado de participação.

As inscrições estão abertas até o dia 11 de setembro pelo site www.mostraviverciencia.com e cada escola será representada por uma equipe de seis alunos e dois professores, devidamente autorizada pela instituição de ensino. Podem participar das competições escolas que trabalham com o ensino fundamental, anos finais, e também com o ensino médio.

“Nossas expectativas são enormes em relação ao concurso. Há muitas escolas se mobilizando para participar”, disse o coordenador da mostra, Aires Pergentino.

Pela primeira vez a mostra será virtual dado o isolamento social em razão da pandemia provocada pelo novo coronavírus e tem como tema “Inteligência Artificial: Preservação e Desenvolvimento da Amazônia”.

A mostra tem o objetivo de estimular o entretenimento nas escolas da rede pública do Acre em decorrência do período de isolamento social e suspensão temporária das aulas presenciais, além de promover a integração virtual e confraternização entre alunos e professores.