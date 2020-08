Nessa guerra entre o governador Gladson Cameli (PP) e o grupo do vice Major Rocha (PSL), Ruy Birico passa o dia defendendo ações do governo e exaltando Gladson Cameli. Desde que o governador anunciou apoio a prefeita Socorro Neri (PSB), Birico é um dos que mais se convenceu da aliança. Ele defende a lealdade dos comissionados e que estes acompanhem Gladson em sua decisão política.

Rocha resolveu retrucar algumas falas do polêmico Ruy Birico e mandou um recado duro e pragmático ao militante. “Não esqueça que de vez em quando a caneta fica na minha mão. ”

O recado foi recebido pelo comissionado como uma ameaça e teve contra taque de imediato.

“Eufico muito triste com esse discurso do Major Rocha, porque só tem é falácia. Prometeu que quando se elegesse iria mandar prender os Vianas. Venha quente que eu estou fervendo. Lhe recebo de qualquer jeito. Você é ingrato com o governador Gladson Cameli, o único governador do Brasil que deu mais de 60% dos cargos para um vice”, finalizou Birico.

Em outros áudios, Ruy Birico continua desafiando o vice-governador e diz não temer as ameaças feitas.