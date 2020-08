A Escola na Comunidade dos Carneiros, é a prova do respeito com as crianças e adolescentes que estudam naquela localidade.

Aproveitando que as aulas estão suspensas temporariamente por causa da Pandemia do coronavírus, a Prefeitura desativou a escola antiga e construiu uma nova, para dar mais qualidade e estrutura aos professores e alunos. Os inimigos da cidade e contrários ao prefeito Ordean Silva, usaram de maneira desinformada, em uma página oposicionista na cidade, fotos da escola desativada na zona rural do município, para tentar confundir a população.

Assecom